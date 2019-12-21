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جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:12 م
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بوابة الفجر
تصوير: ياسمين عليوة
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حرص كل من جمال مبارك وشقيقه علاء نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء اليوم، على تقديم واجب العزاء للمستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، فى وفاة شقيقته، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وتلقى مرتضى منصور، العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجثمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر.

وشارك في العزاء حتى الآن، عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة من بينهم علاء وجمال مبارك، ومصطفى بكري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.
جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)
جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)
جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)
جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)
جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)
جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)
جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)
جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)
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