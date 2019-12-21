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مستشار بأكاديمية ناصر يكشف المغزى من اجتماع السيسي مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:56 م
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اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود
هدى عبدالرازق
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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه لا يوجد دولة على المستوى الإقليمي أو العالمي ستدفع مصر إلى اتخاذ قرار عكس رغباتها، حيث تتخذ مصر قراراتها وفقا لرؤيتها ومصالحها في المنطقة.

وعن عقد الرئيس السيسي اجتماع مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية اليوم، أشار "شهود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أن هذا الاجتماع يساهم في نقل نبض القيادة المصرية للجندي المصري، فضلا على أن القوات البحرية لديها تعليمات واضحة بقطع يد الإرهاب.

وأكد أن المياه الإقليمية تمثل حق مصر ولا يمكن التفريط بها، منوها بأن الرئيس السيسي يتابع بدقة كل ما يحدث بالبحر المتوسط والحدود المصرية، حيث أن الإرهاب يضخ دمائه من كل الاتجاهات، معقبا: "الإرهاب بيصب في سيناء هما مش عايزين هويتها مصرية وتكون مستباحة، ولكن اطمنوا يا مصريين، العملية الشاملة سيناء لا تترك شبرا بدون تطهير والقضاء على الإرهاب".

ونوه بأن هناك 26 قاعدة عسكرية في تركيا تخدم مصالح أمريكا، معقبا: "أردوغان ميقدرش يعمل بلطجي لوحده"، مؤكدا أن مصر لن تستدرج في أي أمر ضد مصلحة المواطن المصري.

وعن الوضع الليبي، عقب: "نحن لسنا أوصياء على ليبيا، ويمكن مساعدتهم في تدريب"، مؤكدا أن عقيدة القوات المسلحة ثابتة ولا تتغير عبر التاريخ.
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وزير الدفاع توك شو اللواء ناجي شهود السيسي اردوغان أخبار مصر

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