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قصة الهلالي الوحيد الذي سجل في جميع المسابقات

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:47 م
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البرازيلي كارلوس إدواردو
البرازيلي كارلوس إدواردو
أمل الحلفاوي
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يعتبر البرازيلي كارلوس إدواردو دي أولفيرا ألفيس، أو كما يُلقب بـ "السوبر"، أحد اللاعبين المؤثرين في صفوف الهلال السعودي خلال الفترة الحالية، والذي إنضم إلى النادي في يوليو 2015.

إدواردو دخل التاريخ، بعد أن تمكن من أن يكون أول لاعب هلالي يسجل في جميع البطولات الرسمية التي شارك فيها الهلال.

إذ أنه سجل في الدوري السعودي للمحترفين، 49 هدف، وصنع 10، من 82 مشاركة، بينما أحرز في مسابقة كأس الملك 4 أهداف، وصنع 2، من 10 مباريات.

وفي مسابقة ولي العهد، لعب 6 لقاءات تمكن من إحراز 3 أهداف، وصنع 2، كما خاض لقائين في بطولة السوبر السعودي، استطاع أن يسجل هدفين، وصنع هدف.

لعب كارلوس ادواردو 29 مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا، سجل12 هدف، وصنع هدفين، بينما خاض 3 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية، سجل هدف وصنع الآخر.

جدير بالذكر أن كارلوس ادواردو، توج مع الهلال بـ 7 ألقاب، السوبر السعودي "مرتين"، كأس ولي العهد، كأس الملك، والدوري السعودي للمحترفين "مرتين"، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى المركز الرابع في كأس العالم للأندية.
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الكلمات المفتاحية

كارلوس إدواردو الهلال السعودي البرازيلي كارلوس إدواردو

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