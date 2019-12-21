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طارق الشناوي يطالب بعرض النسخة العربية من فيلم "يسوع المسيح"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:57 م
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طارق الشناوي
طارق الشناوي
كساب أحمد
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قال الناقد طارق الشناوي، إنه لا يتوقع الاستجابة لطلبه الخاص بعرض النسخة العربية من فيلم "يسوع المسيح"، معقبًا: "مع الأسف لا أتوقع هذا الأمر، عشان أكون صريح".

وتابع "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن فيلم "يسوع" إيطالي وتم إعداد في عام 1938، وفي مطلع الخمسينات قام مخرج مصري بدبلجة هذا الفيلم باللغة العربية، وشاركهم في هذا الأمر العديد من الممثلين المصريين مثل سميحة أيوب، توفيق الدقن، وأحمد علام،وفريدة حلمي،.وبعد ذلك تم عرض الفيلم في مصر، دون أي مشاكل.

وأضاف: "احنا بنتأخر، منذ نهاية الستينات تم منع الفيلم، وتم اصدار قرار بمنع أي تجسيد للأنبياء"، مطالبًا بإعادة عرض الفيلم مع احتفالات رأس السنة الميلادية.
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