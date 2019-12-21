السجن سنة والعزل من الوظيفة لموظف لإتهامه بالاختلاس في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدي محمد نوار رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار رفعت عامر والمستشار عمر سويدان وسكرتير محكمة الجنايات محمد أحمد البغدادي بالسجن سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة للمدعو " م. س. م " مندوب مبيعات بشركة توزيع أدوية لاتهامة بالاختلاس.



تعود القضية رقم 1186 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط إدارة الاموال العامة بقيام مندوب مبيعات بإختلاس مبالغ مالية من تحصيل جهة عمله.



كانت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية توصلت الي قيام المدعو " م. س. م " مندوب مبيعات بشركة " ف. أ. س " لتجارة وتوزيع الأدوية أحدي الشركات المساهمة المصرية بإختلاس مبلغ مالي وقدرة " مائتي وثلاثة وخمسين ألف جنيها وثمانمائة وتسعة واربعون جنية وعشرة قروش " من مستحقات الشركة من فواتير الصيدليات ولم يقم بتوريدها لحسابات الشركة المملوكة لجهة عمله وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض علية وبعرضة علي النيابة فقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.