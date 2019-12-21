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عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:34 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التى تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلًا عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأشاد السيسي فى هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصر، موجهًا بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.

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الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى قائد القوات البحرية سي في الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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