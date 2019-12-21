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بالأبيض والأسود.. كريم محمود عبدالعزيز ومحمد عادل إمام

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:32 م
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كريم محمود عبدالعزيز
كريم محمود عبدالعزيز
شيماء فوزى
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شارك الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزيز، صورة مع زميله الفنان محمد عادل إمام، نشر"كريم" هذه الصورة على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب"كريم" أسفل الصورة انها صورة من الأرشيف حيث أنها تعود إلى وقت تصوير مسلسل هوجان وكتبت اسم المصور الذي التقطها وهو أيمن عباس، الصورة كانت بفلتر ابيض واسود.

جاءت تعليقات الجمهور على الصورة تحمل آراءهم في المسلسل والأداء التمثيلي للفنانين فكانت بعضها كالتالي "احلى صورة وأحلى ثنائي"، "وحشتني يا لطفي انت وهوجان عاملين اية في حياتكم وتتقبلوا أن شاء الله في عمل ثاني"، "صورة جميلة لأبناء عمالقة"، "لطفي الحراق اندل واحد حصل في تاريخ الدراما المصرية".

عرض مسلسل "هوجان" في شهر رمضان الماضي وكان بطولة محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز ومحبة من الفنانين، وقام فيه" كريم" بدور لطفي الحراق وهو شخصية انتهازية وندلة يبيع صديقه وامه من أجل مصالحه، وهي شخصية معاكسة تماما لشخصيته فى مسلسل"شقة فيصل" الذي كان من بطولته وعرض ايضا فى رمضان الماضي.

بالأبيض والأسود.. كريم محمود عبدالعزيز ومحمد عادل إمام
بالأبيض والأسود.. كريم محمود عبدالعزيز ومحمد عادل إمام
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