الولايات المتحدة تصنف الحوثيين ضمن قائمة الجماعات تنتهك "الحريات الدينية"





ذكرت وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، مساء اليوم السبت، أنها صنفت جماعة الحوثيين الإرهابية اليمنية ضمن قائمة الجماعات، التي تنتهك الحريات الدينية.





كما أكدت الخارجية الأمريكية، على أن "جماعة الحوثيين، إلى جانب عشر مجموعات أخرى، مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش وبوكو حرام، تمت إضافتها إلى القائمة يوم أمس الجمعة من قبل اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية".





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب منظمات حقوقية دولية، قد أعربت بانتظام عن قلقها بشأن تعامل الحوثيين مع الأقليات الدينية مثل البهائيين.





وتتعرض طائفة البهائية في اليمن لمضايقات كبيرة من ميليشيات الحوثي، وأصدرت محاكم تابعة لها أحكاماً بالإعدام على قيادات في الطائفة، وتمارس الميليشيا الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 حرباً فكرية ضد كل المعارضين لتوجهاتها، وفرضت قيوداً كبيرة على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.





وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، قرار أدان فيه الحوثيين بسبب اضطهادهم للبهائيين على أساس معتقدهم.





واستند القرار إلى التقرير الصادر عن فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن، والذي خلص إلى أن الحوثيين واصلوا "اضطهاد البهائيين على أساس عقيدتهم، بوسائل منها احتجازهم واتهامهم بالردّة، والسخرية علنا من أتباع الديانة البهائية في الملفات القانونية ووصمهم بالشياطين، وإصدار أحكام بالإعدام وتهديد أنصارهم".



