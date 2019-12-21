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البنتاجون يرفض التشكيك في قدرتها على كسب الحرب في أفغانستان

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:03 م
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بوابة الفجر
وكالات
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رفضت وزارة الدفاع الأمريكية، التشكيك في قدرتها على كسب الحرب في أفغانستان، كما اتهمتها صحيفة "واشنطن بوست" مؤخراً بعد تحقيق واسع. 

وبدأت صحيفة "واشنطن بوست"، الأسبوع الماضي، نشر ما أسمته "وثائق أفغانستان"، وهي مجموعة من الوثائق الحكومية الداخلية تشير إلى الإخفاق في دحر حركة طالبان وتعزيز الحكومة الأفغانية.

ورفض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ورئيس الأركان الجنرال مارك مايلي ما ورد في تحقيق للصحيفة، مؤكدة أن المسؤولين العسكريين والمدنيين الأمريكيين يعلنون منذ 2002 أنهم يحققون تقدماً في مواجهة المتمردين في أفغانستان، ويعترفون في جلساتهم الخاصة بعكس ذلك.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الوثائق "تتناقض مع التصريحات العلنية التي صدرت لفترة طويلة عن الرؤساء الأمريكيين والقادة العسكريين والدبلوماسيين الذين طمأنوا الأمريكيين على مر السنين أنهم يحققون تقدماً في أفغانستان، وأن الأمر كان يستحق خوض الحرب".

وقال إسبر في مؤتمر صحفي: "الأمر كان شفافاً للغاية وليس كما يبدو أن الحرب تخفي شيئاً ما". 

من جهته، صرح الجنرال مايلي في المؤتمر نفسه "أعرف أن هناك حديثاً عن كذب منسق منذ 18 عاماً.. أعتقد أنه تفسير سيئ".

وأضاف الجنرال في سلاح البر الذي قاتل 3 مرات في أفغانستان "أعرف أنني مثل كثيرين غيري، قدمت آراء استناداً إلى المعلومات التي بحوزتي"، موضحاً أنها "آراء صادقة لم يكن هدفها يوماً خداع الكونجرس أو الشعب الأمريكي".

وصف مايلي تحقيق "واشنطن بوست" بأنه "نص استقصائي جيداً جداً للصحافة".

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كسب قدرة رفض الحرب التشكيك البنتاجون إيلي أفغانستان

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