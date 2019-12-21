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مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو بث مباشر Liverpool vs. Flamengo: FIFA Club World Cup final live

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:02 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة والكرة العالمية، نهائي كأس العالم للأندية والذي سيُقام بين ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويستضيف الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة صعبة لفريق ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH أمام فلامينجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية.

ويطمح ليفربول الإنجليزي، لتحقيق الفوز واللقب، وإحراز اللقب الغائب عن خزائنه، بعدما فشل في تحقيقه عام 2005، عقب الهزيمة أمام ساوباولو البرازيلي في نهائي طوكيو.

وتأهل ليفربول للمباراة النهائية عقب الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما تأهل فلامينجو البرازيلي عقب تغلبه على الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف، بنصف نهائي البطولة.

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي بمونديال الأندية.
وتُقام مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري على ملعب الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني
وتُذاع مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD3، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

ويرصد "الفجر الرياضي" القنوات المفتوحة لنقل ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي بنهائي المونديال من خلال التقرير الآتي:-

canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13
rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19
sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات
Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.
القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا
تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي
معامل الترميز 27500
تردد قناة Alkass Three
على النايل سات
11919 استقطاب افقي
معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4
على العرب سات
تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي
معامل الترميز 27500 التصحيح ¾
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