مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو بث مباشر Liverpool vs. Flamengo: FIFA Club World Cup final live

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة والكرة العالمية، نهائي كأس العالم للأندية والذي سيُقام بين ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس، في العاصمة القطرية الدوحة.





ويستضيف الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة صعبة لفريق ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH أمام فلامينجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية.





ويطمح ليفربول الإنجليزي، لتحقيق الفوز واللقب، وإحراز اللقب الغائب عن خزائنه، بعدما فشل في تحقيقه عام 2005، عقب الهزيمة أمام ساوباولو البرازيلي في نهائي طوكيو.





وتأهل ليفربول للمباراة النهائية عقب الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما تأهل فلامينجو البرازيلي عقب تغلبه على الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف، بنصف نهائي البطولة.





موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي بمونديال الأندية.

وتُقام مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري على ملعب الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

وتُذاع مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD3، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.





ويرصد "الفجر الرياضي" القنوات المفتوحة لنقل ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي بنهائي المونديال من خلال التقرير الآتي:-





canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13

rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19

sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات

Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.

القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا

تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500

تردد قناة Alkass Three

على النايل سات

11919 استقطاب افقي

معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4

على العرب سات

تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي

معامل الترميز 27500 التصحيح ¾