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أخصائي تغذية يحذر من كريمة الشيكولاتة: تسبب السرطان (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:01 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن هناك تحذيرات عالمية من أضرار كريمة الشيكولاتة، حتى من منظمات الغذاء في أوروبا؛ لكون المكون الرئيسي فيها 65% منها سكر، وثاني مكون رئيسي فيها هو زيت النخيل.

وأوضح "سالم"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن زيت النخيل به حمض بالمتيك اسيد، الذي يغير من درجة حموضة الدم، ويغير شكل جدار الخلية الحية، ويحول الخلية لخلية سرطانية.

وتابع أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، أن زيت النخيل يكون لونه أحمر أثناء خروجه من النخيل وبعد هدرجته وتعريضه لدرجة حرارة 400، ووضع هيدروجين له يتحول للون الأبيض ويوضع على الشيكولاتة.
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كريمة الشيكولاتة توك شو الدكتور مروان سالم أخبار مصر

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