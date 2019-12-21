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ماذا قال أمير كرارة عن السقا وكريم عبدالعزيز؟

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:56 م
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عبدالعزيز والسقا وكرارة
عبدالعزيز والسقا وكرارة
شيماء عطية
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حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة الفنانين أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، على فوزهما أمس الجمعة بجوائز الدير جيست على طريقته الخاصة.

ونشر "كرارة" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمع النجمين أحمد السقا وكريم عبدالعزيز أثناء تسلمهما الجوائز.

وأرفق "كرارة" الصورة بتعليق: "الرجوله والجدعنه فى صوره مبروك يا رجاله".

يذكر أن الفنان أحمد السقا حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة"، فيما حصد كريم عبدالعزيز جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الفيل الأزرق ٢".
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