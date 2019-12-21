إحباط تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل عبر جمارك الدخيلة بالإسكندرية (صور)



تعود تفاصيل الواقعة، بناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة مفادها وجود أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البوليصة 587366415 حاوية رقم MIEU0056261 بوزن 25.760 طن والصنف الوارد طبقا للبوليصة مشروبات عصائر بنكهات مختلفة منشأ تايلاند قادمة من الإمارات بإسم شركة ب. و.



وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة برئاسة سعيد جاد الكريم مدير عام الحركة وسعيد بركات بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى والإدارة العامة للوارد ومن السادة سعيد أبو سكينة ومحمود الفوى مديرى الإدارة وأحمد علام مأمور الحركة ومحمد عادل وعادل فتحى وحازم حسن مأمورى التعريفة.



وبفتح الحاوية تبين وجود عدد 294 كرتونة داخلها 52404 عبوة من مستحضرات التجميل المتنوعة منشأ الصين والإمارات.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة مليون و400 ألف و95 جنيه.



قرر حسام الدين حمزة وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.



يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.





تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل داخل رسالة عصائر بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.