أهم توقعات تقرير"مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا" عن مستقبل الاقتصاد المصري

تناول التقرير الصادرعن مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا، العديد من الأيجابيات عن توقعاته لأداء الاقتصاد المصري خلال عامي 2020و 2021.

وتوقع التقرير الذي استعرضة رئيس الوزراء مصطفي مدبولى اليوم السبت الأتي:





1- انخفاض معدلات التضخم إلى 7% في عام 2020.

2- ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في ضواء التعديلات التشريعة التى قامت بها الحكومة خاصة من قطاع النفط و الغاز.

3- استمرار انتعاشة قطاع السياحة التى بدأت في عام 2019.

4- ارتفاع الاحتياطي النقدي يشير إلى حالة الاستقرار المالي والقدرة على التدخل في سوق صرف العملة الاجنبية.

5- توقع أن يُسجل الاقتصاد المصري معدل النمو سنوي 5.5% على الأقل خلال العاممين القادمين.

6- انخفاض أسعار الفائدة المحلية، بما يُعزز من النمو الاقتصادي في العام 2020.