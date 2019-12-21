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تشامبرلين: محمد صلاح سر الضجة في قطر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:01 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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مدح اللاعب الدولي الإنجليزي تشامبرلين لاعب وسط نادي ليفربول بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ووصفه انه قدوة للمسلمين حول العالم.

وقال تشامبرلين في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "استقبال الجماهير لصلاح هنا في قطر كان مذهل هذا أمر لا يصدق ولكنه أمر مستحق تمامًا هو كشخص مسلم مثل وقدوة ينظر إليها الملايين والملايين والملايين من المسلمين حول العالم وليس فقط المسلمين بل كل الناس ولكن بشكل خاص في البلاد المسلمة في أماكن كهذه يحظى باستقبال خاص وهو أمثر مثير للغاية".

وأضاف لاعب ليفربول: "من الرائع رؤيته في كل مرة ينادون فيها باسمه مو صلاح أراه يبتسم قليلًا ولكنني أعلم أنه في قمة السعادة لما يراه هو يستحق ذلك لقد أتى من مصر وعمل بجد حتى وصل للقمة في أوروبا إنه شخص متواضع وزميل رائع ولاعب محترف للغاية".

يذكر أن نادي ليفربول سيواجه نادي فلامنجو البرازيلي اليوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان ليفربول قد صعد الي المباراة النهائية بعد الفوز علي مونتري المكسيكي في نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف بينما صعد نادي فلامنجو بعد الفوز علي نظيره الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
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