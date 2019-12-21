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كشف غموض مقتل سائق بسوهاج

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض واقعة مقتل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال بسوهاج وسرقة السيارة وضبط مرتكب الواقعة، تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من (موظف بشركة للخراسانات الجاهزة تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال الكائن مقرها بالطريق الصحراوى الشرقى)، بعدم عودة سائق بذات الشركة (سن 43 - مقيم بناحية الدبابات دائرة المركز)، بالسيارة النقل المعين عليها والخاصة بالشركة عقب خروجه بها وإفراغ حمولتها (خرسانة) بمدينة المنشاه، وإغلاق هاتفه المحمول وإتهمه بسرقتها وفصل جهاز التتبع الخاص بها "GPS".

وفى وقت لاحق تبلغ للمركز من ذات المبلغ بالعثور على السيارة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بنطاق أمن القليوبية، وكذا بلاغ (شقيق سائق السيارة المتغيب) للمركز بغياب شقيقه وإتهامه لـ (سائق سابق بذات الشركة "تم فصله لسوء سلوكه" ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بالتسبب فى إختفاء شقيقه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بسوهاج توصلت جهوده إلى أن المذكور وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر بسابقة فصله من الشركة المشار إليها وعدم حصوله على مستحقاته المالية منها، فعقد العزم على الحصول على تلك المستحقات وقام بالإتفاق مع (عاطل - له محل إقامة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا وآخر بمدينة السادات بالمنوفية) للإستيلاء على إحدى سيارات الشركة نظير مستحقاته التى لم يحصل عليها.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة قام بالإشتراك مع المتهم الآخر باستهداف السيارة الخاصة بالشركة لسرقتها، ولدى مقاومة قائدها المبلغ بغيابه قاما بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة "مفتاح عجل سيارات" فأوديا بحياته متأثرًا بإصابته، وقاما بالتخلص من جثته بإلقائها بمزرعة الصرف الصحى بدائرة المركز، وإستولى على السيارة وقام بتسليمها لشقيقه (سن 50 – سائق) للتصرف فيها بالبيع، حيث قام الأخير بتركها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بنطاق أمن القليوبية (مكان العثور عليها) لحين بيعها.

تم بإرشاد المتهم العثور على جثة السائق المجنى عليه وبها جرح غائر بالرأس، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وشقيق المتهم المضبوط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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الكلمات المفتاحية

مقتل سائق شركة قطاع أعمال سوهاج أخبار مصر

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