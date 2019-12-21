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عاجل.. وفاة "إداري" الزمالك بسبب "ملاريا" مازيمبي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:37 م
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وليد قاصد
وليد قاصد
الفجر الرياضي
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نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء المجلس وإدارة النادي وليد قاصد إداري الفريق الأول لكرة القدم والذي وافته المنية قبل ساعات. 

وتوفي وليد قاصد إداري نادي الزمالك بعد إصابته بالملاريا خلال رحلة الفريق إلى الكونغو لمواجهة نادي مازيمبي والتي خسرها الأبيض بثلاثية.

وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الحامدية الشاذلية
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الكلمات المفتاحية

وليد قاصد نادي الزمالك مازيمبي الملاريا الزمالك

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