Advertisements
عاجل.. وفاة "إداري" الزمالك بسبب "ملاريا" مازيمبي
السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:37 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء المجلس وإدارة النادي وليد قاصد إداري الفريق الأول لكرة القدم والذي وافته المنية قبل ساعات.
وتوفي وليد قاصد إداري نادي الزمالك بعد إصابته بالملاريا خلال رحلة الفريق إلى الكونغو لمواجهة نادي مازيمبي والتي خسرها الأبيض بثلاثية.
وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الحامدية الشاذلية
Advertisements