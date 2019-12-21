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الكشف على المتقدمين للتجنيد من ذوي الإعاقة بدمياط

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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الكشف
الكشف
هند الشيال
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قال حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، إن هناك تعاون مشترك بين مديريتي التضامن والأمن بدمياط، معلنا توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للتجنيد من ذوي الإعاقة مواليد سنة 2000 ميلادية وما قبلها، وذلك بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط بجوار مول المبشر، خلف مساكن الغزل، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات له اليوم السبت، أنه يشترط عند توقيع الكشف، وجود بطاقة المعاق مع المتقدم وبطاقة الرقم القومي و4 صور شخصية، وبطاقة 6 جند 7 جند بدل فاقد، وفيش جنائي ثلاثي.

وأكمل "عبد الغفار" أن التعاون ضمن الدور الاجتماعي الذي تتبناه المديرية في تخفيف العبء على أبنائها من ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر.
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