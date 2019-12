بعد مرور عامين.. كريس سوليس يعاني نفسيا من حادث سيارة مميت

يبدو أن كريس سوليس غير قادر على التأقلم بشكل كامل مع تورطه في حادث السيارة الذي قتل رجلًا.



بعد مرور أكثر من عامين على القبض على النجم العازب لمغادرته موقع الحادث في أيوا، يقول سوليس أنه لا يزال من الصعب الاستمرار في حياته اليومية، في نظرة خاطفة سريعة من آخر مقابلة تليفزيونية مع The Ben and Ashley I Almost Famous Podcast، ينقل سوليس نفسه عائدًا إلى ما بعد الحادث مباشرة.



يتذكر سوليس: "من الصعب أن نرسم صورة حقيقية حين قال للمضيف بن هيجنساند آشلي ياكونيتي أنه غالبًا ما كان يكافح من أجل الخروج من السرير.



ويضيف سوليس: "تشعر فقط أنه لا يوجد سبب للالتفاف حولك، إنك عالق في حالة من الغموض مع التفاعلات القانونية المستمرة، وأفكار الحادث التي لم تختف مطلقًا، لديك كل شيء معلق فوق رأسك".



في إبريل 2017، كان سوليس وراء عجلة شاحنة صغيرة، اصطدمت من الخلف بمقطورة كينيث موشر البالغ من العمر 66 عامًا، وتوفي موشر نتيجة لإصاباته.



وفي نهاية المطاف، أقر سوليس بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، توصل سوليس البالغ من العمر 38 عامًا ووالديه أيضًا إلى تسوية بقيمة 2.5 مليون دولار مع عائلة الضحية.



أثرت هذه المحنة على وجود سوليس برمته، كما يوضح في مقابلة the podcast: "لقد شعرت وكأنني مليون جنيه على كتفي، عدم القدرة على التركيز على أي شيء، وفي الحقيقة لا أشعر بأن لديك أي دافع لتكون أي شيء أو تفعل اى شى، إنه ألم دائم في قلبك وفي رأسك".



اعترف أيضًا نجم The Dancing With the Stars بأنه "لا يكون شخصًا لائقًا" مع استمرار الحالة، قائلًا إنه "غاضب من نفسه، وشعر أنه خذل الجميع في حياته".



وأضاف سوليس: "لقد تسببت بالكثير من الألم لكثير من الناس".