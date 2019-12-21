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الأمير هاري وميجان ماركل يقضيان عطلتهما الشتوية في كندا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:28 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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يقضي الأمير هاري وميجان ماركل عطلتهما في بلاد العجائب الشتوية في كندا.

في بيان صادر عن السكرتير الصحفي، فإن دوق ودوقة ساسكس يقدمان إلى أتباعهم آخر المستجدات حول رحلاتهم إلى الخارج، وكشف المتحدث الرسمي باسم العائلة أن "أصحاب السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس يقضون وقتًا عائليًا خاصًا في كندا".

في الوقت الحالي، رفض المتحدث الرسمي الكشف عن المقاطعة التي أخذ الزوجان هاري وميجان ابنهما أرشي هاريسون، لكنهم قالوا إن عائلة الثلاثة "تستمتع بدفء الشعب الكندي وجمال المناظر الطبيعية مع ابنهما الصغير".

ليس من المستغرب أن الزوجين الملكيين اختاروا دولة الكومنولث كوجهة عطلتهم، قبل أن تصبح ميجان عضوًا في عائلة وندسور، كانت ممثلة في عرض Suits، الذي تم تصويره في مدينة تورونت، لهذا السبب دعت الممثلة كندا إلى وطنها لسنوات عديدة، أي حتى اكتظت بالمتجر وانتقلت إلى لندن.

علاوة على ذلك، كندا هي المكان الذي تعيش فيه صديقة ميجان المقربة جيسيكا مولروني مع زوجها وأطفالهم الأربعة، الذين خدموا كأولاد وبنات أزهار في حفل زفاف هاري وميجان، ليس هناك شك في أن هذه الزيارة الأخيرة أعطت الأصدقاء الكثير من الوقت للحاق بها.


بالنسبة لهاري، فقد أمضى بعض الوقت هناك للتعرف على الممثلة آنذاك، بالإضافة إلى ذلك فقد زار البلاد كجزء من واجباته الملكية على مر السنين.

قبل هذا الإعلان، أفيد أن الزوجين كانا يقيمان في لوس أنجلوس حيث تقيم والدة الدوقة دوريا راجلاند، وأكد المتحدث الرسمي باسمهما لاحقًا أن "دوق ودوقة ساسكس يتطلعان إلى قضاء وقت ممتد مع العائلة في نهاية هذا الشهر، وبعد قضاء آخر عيد الميلاد في ساندرينجهام، سيقضي أصحاب السمو الملكي عطلة هذا العام كعائلة جديدة، مع والدة الدوقة "دوريا راجلاند".

من المتوقع أن يعود الزوجان إلى المملكة المتحدة وواجباتهما الملكية في العام الجديد.
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