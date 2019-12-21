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سر عدم مشاركة "زيزو" الزمالك ضد سموحة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:22 م
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زيزو
زيزو
هاني عصام
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غاب أحمد زيزو لاعب فريق الزمالك عن المشاركة في مباراته ضد سموحة بالأمس ببطولة الدوري بسبب عدم اكتمال شفائه حتى الآن من الإصابة التي تعرض لها.

واختار الجهاز الفني، زيزو ضمن القائمة لكنه لم يشارك وجلس على مقاعد البدلاء رغم فشل الفريق في التسجيل لكن المدرب لم يدفع به.

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك في الفترة الماضية ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وتعادل الزمالك سلبيا مع سموحة بالأمس على ستاد القاهرة لحساب الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري.

وأشار المصدر إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فضل عدم الدفع بزيزو بسبب عدم اكتمال شفائه بنسبة ١٠٠٪ وفضل الاحتفاظ به لمباراة الانتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ببطولة الدوري حتى لا تتفاقم الإصابة عليه.

ولم يحقق الزمالك الفوز في آخر ٣ مباريات بالدوري بعد الخسارة من إنبي وطلائع الجيش والتعادل مع سموحة وهو ما صعب من مهمة الفريق في المنافسة خلال الموسم الجاري.

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سموحة زيزو الزمالك ضد سموحة الزمالك

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