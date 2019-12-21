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غرفة السياحة ترحب باستئناف الرحلات البريطانية لشرم الشيخ

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:11 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن استئناف رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ له تأثير إيجابي على السياحة المصرية، حيث أنه يؤكد على الثقة في الأمن المصري، والمنتج المصري، والاشتياق لمصر ومنتجعاتها.

وأشار "صادق"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى أن السياحة تمثل السياسة الناعمة لأي دولة، وعودة السائح البريطاني يعطي انطباعا أن مصر آمنة ولا يوجد قلق على السائحين بها، فضلا على أن انفاق السائح البريطاني مرتفع.

وتوقع عضو غرفة شركات السياحة، أن تصل معدلات السياحة في مصر إلى الذروة في 2020، حيث يستهدفون زيادة عدد السائحين الموجودين في مصر من 25 إلى 40%، مشددا على ضرورة الاهتمام بحالة المناطق السياحية وجودتها لجذب مزيد من السياح.
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مجدي صادق غرفة السياحة السياحة في مصر أخبار مصر

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