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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:04 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 21/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || سقوط ضحايا جدد باحتجاجات "قانون الجنسية" في الهند
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت مصادر طبية هندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في ولاية أوتار برادش، إلى 11 شخصا، من جراء أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الرافضة لقانون الجنسية..


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إحباط هجوم إرهابي شرق مدينة ترهونة الليبية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أحبط الجيش الوطني الليبي، هجوم شنته ميليشيات حكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة (جنوبي شرقي طرابلس).


أخبار عالمية عاجلة اليوم || فيسبوك يحذف مئات الحسابات المرتبطة بترامب
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
حذف موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مئات الحسابات الوهمية تستخدم هويات مزيفة للقيام بحملة لنشر مواد مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع وعلى تطبيق "إنستجرام".

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