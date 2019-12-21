أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 21/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 21/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت مصادر طبية هندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في ولاية أوتار برادش، إلى 11 شخصا، من جراء أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الرافضة لقانون الجنسية..