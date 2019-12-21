موعد ماتش الزمالك القادم في الدوري المصري الممتاز

ينتظر عشاق القلعة البيضاء ماتش الزمالك القادم في الدوري المصري الممتاز، أملاً في تحقيق فوز، يعيد النادي إلى سلسلة الانتصارات الغائبة عنه منذ فترة.





ماتش الزمالك القادم





ويكون ماتش الزمالك القادم أمام الانتاج الحربي، في يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 24/12/2019، ضمن مبارايات الجولة العاشرة، من بطولة الدوري المصري الممتاز.





الأهلي يتصدر قبل ماتش الدوري





ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز قبل ماتش الزمالك القادم، برصيد 21 نقطة، من 7 مبارايات لعبها فاز بها، في حين يأتي الزمالك في المركز الخامس من الترتيب برصيد 14 نقطة.





التعادل نتيجة ماتش الزمالك أمس





وشهد ماتش الزمالك ليلة أمس الجمعة، تعادلاً سلبياً مع سموحة، في مباراة للنسيان، لم يظهر فيها العملاق الأبيض، باستثناء كرتين ضائعتين، من كريم بامبو، قبل نهاية المباراة بدقائق.





ماتش الزمالك القادم والترتيب





ماتش الزمالك.. ويدخل الزمالك مباراته القادمة أمام الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء، وفي جعبته 174 نقطة، وضعته في المركز الرابع، يليه فريق سموحة بنفس عدد النقاط.









