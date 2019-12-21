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شاهدها مجانًا| 5 طرق ببلاش مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم في نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر Liverpool Final

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
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ليفربول
ليفربول
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قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وفلامنجو القادمة  ،يستائل الكثير كيف سأشاهد المباراة النهائية في كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنجو، لا تقلق عزيزي القارئ ففي هذا المقال سنعرض لك مجموعة من القنوات المفتوحة والتي ستنقل مباراة ليفربول ضد فلامينجو في نهائي مونديال الأندية بدون تقطيع أو تشفير.

موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو
وينافس ليفربول على لقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه حيث يلتقي ضد فريق فلامينجو البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية وذلك غدا السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر لعام 2019، وذلك بحلول الساعة السابعة والنصف مساء الغد بتوقيت القاهرة.

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وفلامنجو
ويبحث الجميع عن طريقة مجانية لمشاهدة هذه المباراة النهائية بين الريدز وفلامينجو، وكما ذكرنا فالمباراة ستُنقل على المباراة المُشفرة بي ان سبورت 1، ولكن هي ليست متاحة للكثير، يريد المشاهد قناة مجانية ومفتوحة ليشاهد عليها المباراة بدون تشفير أو تقطيع، وهو ما سنعرضها فيما يلي.

قناة الكأس 6 اتش دي – ALKAAS 6HD بتردد 12418 أفقي على القمر الصناعي ARABSAT 2A في اتجاه 62 شرقا.
قناة الكأس 3 اتش دي – ALKAAS 3HD على قمر عرب سات بتردد عمودي 12245.
قناة الكأس 3 اتش دي أيضا ولكن على قمر نايل سات المصري بتردد 11919 أفقي.
قناة “بي بي سي تو – BBC 2” الإنجليزية على القمر الصناعي “أسترا Astra 2A/2B/2D”، باتجاه 28.2 شرقا، ومعامل تصحيح 2/3 ومعدل الترميز 23000.
قناة Asr HD TV وهي قناة أفغانستانية على قمر صناعي Insat 2DT واتجاهه 55.1 شرقا، وترددها 10845 عمودي، والتصحيح 2/3، والترميز 27500.


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