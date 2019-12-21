الأهلي يتصدر.. ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد سموحة

أقيمت ليلة أمس الجمعة الموافق 21/12/2019، مباراة الزمالك ضد سموحة، في إطار منافسات الجولة لـ9 من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، بين الفريقين.





الزمالك ضد سموحة.. آداء سيء





وشهدت مباراة الزمالك ضد سموحة، آداءً جاء متوسط، على طول المباراة، ولم تشهد أية هجمات تذكر، إلى على استحياء من جانب الفريقين، باستثناء كرتين، للزمالك أهدرهم البديل كريم بامبو، برعونة غريبة، أمام مرمى سموحة.





الأهلي يتصدر بعد لقاء الزمالك ضد سموحة





ويتصدر النادي الأهلي، مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، من 7 مبارايات فوز على التوالي، ولم تؤثر مباراة الزمالك ضد سموحة، على قمة الدوري،التي احتلها المارد الأحمر، عن جدارة إلى الآن.





تعليق حسام حسن على مواجهة الزمالك ضد سموحة





وعلق الكابتن حسام حسن، على مباراة الزمالك ضد سموحة، كمدير فني للأخير، وقال: "الزمالك من أكبر أندية مصر مع الأهلي، ومن أكبر الأندية الإفريقية والعربية، وكنت قريب من الفوز، ولكن أنا سعيد بآداء اللاعبين، ونحمد الله على التعادل، في ظل الغيابات التي تعاني منها سموحة".





الترتيب بعد مواجهة الزمالك ضد سموحة





مباراة الزمالك ضد سموحة.. وارتفع رصيد الزمالك، إلى النقطة الـ14، ويبقى في المركز الرابع من ترتيب الدوري، وبنفس عدد النقاط، يقع سموحة في المركز الخامس من الترتيب.





ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك ضد سموحة:-





1- الأهلي 21 نقطة





2- الاتحاد السكندري 20





3- المقاولون العرب 19





4- الزمالك 14





5- سموحة 14





6- الإنتاج الحربي 14





7- الإسماعيلي 13





8- بيراميدز 12





9- حرس الحدود 10





10- انبي 10





11- طنطا 9





12- المقاصة 8





13- المصري 7





14- طلائع الجيش 7





15- اف سي مصر 7





16- الجونة 7





17- وادي دجلة 6





18- أسوان 5



