Advertisements
Advertisements
Advertisements

قمة ماليزيا تدرس تجارة الذهب والتغلب على العقوبات

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم السبت، إن قمة إيران وماليزيا وتركيا وقطر تدرس التجارة فيما بينها الذهب، ومن خلال نظام المقايضة كتحوط ضد أي عقوبات اقتصادية مستقبلية عليها.

وفي نهاية قمة إسلامية في ماليزيا، صرح مهاتير "في الوقت الذي يشهد فيه العالم دولًا تتخذ قرارات من جانب واحد لفرض مثل هذه الإجراءات العقابية، يجب على ماليزيا والدول الأخرى دائمًا أن تضع في اعتبارها أنه يمكن فرضها على أي منا".

وتعرضت إيران لضربات شديدة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات عليها العام الماضي.

وقال مهاتير في إشارة إلى العملة الذهبية في العصور الوسطى "لقد اقترحت إعادة زيارة فكرة التداول باستخدام الدينار الذهبي وتجارة المقايضة بيننا".

وأضاف، نحن ننظر بجدية في هذا ونأمل أن نتمكن من إيجاد آلية لوضعها موضع التنفيذ.

واتفق القادة على أنهم بحاجة إلى القيام بمزيد من الأعمال فيما بينهم والتداول بعملات بعضهم البعض.

وقد أعلنت ماليزيا في وقت سابق، أن جميع أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي قد دعوا لحضور قمة كوالالمبور، لكن لم يحضر سوى 20 منهم.

بحلول اليوم الرابع والأخير من القمة، لم يصدر أي بيان مشترك. وكان من المتوقع أن تناقش القمة القضايا الرئيسية التي تؤثر على المسلمين، بما في ذلك فلسطين، وكشمير، ومحنة المسلمين الروهينجا في ميانمار، ومعسكرات الصين للمسلمين اليوغور في منطقة شينجيانغ الغربية.

وبدون الإشارة أي بلد، قال مهاتير إنه كان هناك قلق من أن المسلمين في الدول غير المسلمة يجبرون على الخضوع للاستيعاب.

وأضاف "نحن نؤيد التكامل ولكن الاستيعاب إلى حد التخلي عن ديننا أمر غير مقبول".

وقال في مؤتمر صحفي إن المشاركين في القمة أبلغوا بأن اليوغور محتجزون في الصين. مضيفًا "يجب أن نسمع الدولة، وعلينا أن نسمع الأشخاص الذين يشكون، وعندها فقط سيكون من العدل".

ووصف قانون المواطنة الجديدة في الهند بأنه مؤسف. يسهل القانون التجنس بشكل أسرع لغير المسلمين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان الذين استقروا في الهند قبل عام 2015.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة المؤتمر الأسلامي قمة كوالالمبور قانون المواطنة الجديد المعسكرات

أخبار تهمك

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة اقترابه من التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري

منذ أقل من ساعتين

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الهند تسدد مدفوعات الخام الإيرانى بالروبية بدءًا من نوفمبر

خبير: آلية الاتحاد الأوروبي في إيران قد تشمل نظام المقايضة

قمة ماليزيا.. "إسلامية" على الطريقة الإخوانية برعاية تركية

ترامب: مشروع قانون اليوغور يضر بآفاق الصفقة الأمريكية الصينية

مسؤول: مشروع القانون الأمريكي بشأن شينجيانغ الصينية ينتهك القانون الدولي

القادة المسلمون يجتمعون بدون باكستان في قمة ماليزيا

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:53 ص

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

01:35 ص

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

06:22 ص

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status