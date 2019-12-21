قمة ماليزيا تدرس تجارة الذهب والتغلب على العقوبات

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم السبت، إن قمة إيران وماليزيا وتركيا وقطر تدرس التجارة فيما بينها الذهب، ومن خلال نظام المقايضة كتحوط ضد أي عقوبات اقتصادية مستقبلية عليها.



وفي نهاية قمة إسلامية في ماليزيا، صرح مهاتير "في الوقت الذي يشهد فيه العالم دولًا تتخذ قرارات من جانب واحد لفرض مثل هذه الإجراءات العقابية، يجب على ماليزيا والدول الأخرى دائمًا أن تضع في اعتبارها أنه يمكن فرضها على أي منا".



وتعرضت إيران لضربات شديدة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات عليها العام الماضي.



وقال مهاتير في إشارة إلى العملة الذهبية في العصور الوسطى "لقد اقترحت إعادة زيارة فكرة التداول باستخدام الدينار الذهبي وتجارة المقايضة بيننا".



وأضاف، نحن ننظر بجدية في هذا ونأمل أن نتمكن من إيجاد آلية لوضعها موضع التنفيذ.



واتفق القادة على أنهم بحاجة إلى القيام بمزيد من الأعمال فيما بينهم والتداول بعملات بعضهم البعض.



وقد أعلنت ماليزيا في وقت سابق، أن جميع أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي قد دعوا لحضور قمة كوالالمبور، لكن لم يحضر سوى 20 منهم.



بحلول اليوم الرابع والأخير من القمة، لم يصدر أي بيان مشترك. وكان من المتوقع أن تناقش القمة القضايا الرئيسية التي تؤثر على المسلمين، بما في ذلك فلسطين، وكشمير، ومحنة المسلمين الروهينجا في ميانمار، ومعسكرات الصين للمسلمين اليوغور في منطقة شينجيانغ الغربية.



وبدون الإشارة أي بلد، قال مهاتير إنه كان هناك قلق من أن المسلمين في الدول غير المسلمة يجبرون على الخضوع للاستيعاب.



وأضاف "نحن نؤيد التكامل ولكن الاستيعاب إلى حد التخلي عن ديننا أمر غير مقبول".



وقال في مؤتمر صحفي إن المشاركين في القمة أبلغوا بأن اليوغور محتجزون في الصين. مضيفًا "يجب أن نسمع الدولة، وعلينا أن نسمع الأشخاص الذين يشكون، وعندها فقط سيكون من العدل".



ووصف قانون المواطنة الجديدة في الهند بأنه مؤسف. يسهل القانون التجنس بشكل أسرع لغير المسلمين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان الذين استقروا في الهند قبل عام 2015.



