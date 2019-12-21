قتلى جراء أعمال عنف بسجن في هندوراس

لقى 3 سجناء على الأقل حتفهم، جراء إطلاق نار داخل سجن بمدينة تيلا في هندوراس، حسبما كشف مسؤول عسكري أمس الجمعة.

وفي تصريحات صحفية، قال الكولونيل رامون ماكوتو: "تقول معلوماتنا الأولية إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم".

وأضاف أن القتلى سقطوا في نزاع بين عصابات متصارعة، ولم يتضح كيف بدأ إطلاق النار.

وقد أفادت صحيفة "لا برينسا"، بأن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في السجن، وأن العدد قد يرتفع.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في السجون يوم الأربعاء، ونقلت السيطرة عليها إلى قوات الأمن في مسعى لكبح أعمال العنف.

يذكر أن هندوراس التي تعتبر بلدا لترانزيت المخدرات إلى أمريكا الشمالية، تشهد صراعات دامية باستمرار بين جماعات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات ومهربيه، ووصلت الأمور لدرجة اتهام القضاء الأمريكي لرئيس البلاد بتلقي رشى من مهربي المخدرات، وأنه فاز في الانتخابات بفضل دعم مالي من تجار مخدرات.