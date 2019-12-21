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نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:25 ص
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نشرة مرور الفجر
نشرة مرور الفجر
إيريني صفوت
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تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية على كافة أنحاء الميادين، وتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وأما حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، فتشهد كثافة مرورية، فيما شهدت انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير.

وشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت سهولة متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وكما شهد نفق الأزهر ظهور سيولة في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت سيولة قليلة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة.
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الكلمات المفتاحية

نشرة مرورية نشرة مرور الفجر حالة الطرق

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