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برعاية "التضامن" و"الشباب".. وظائف للجميع حتى بدون خبرة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، عن تنظيم ملتقى "فرصنا" للتوظيف.

وقالت الوزارة: "تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، فرصنا بتقدم أول ملتقى توظيف من تنظيمها الجديد من نوعه واللي بيعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل".

وأشارت إلى أن الملتقى يوفر فرص للجميع، سواء لديهم خبرة أم لا، ذكور أو إناث، على أن يكون السن ما بين 18 إلى 40 سنة.


ويمكنك معرفة المزيد عن الملتقى من هنا.
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