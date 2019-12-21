مذيعة تحرج عالم أزهري على الهواء.. والأخير يرد (فيديو)



ووجهت المذيعة سؤالا للداعية قائلة: "لو واحد بشر بالجنة أو أطمن أنه داخل الجنة هيعمل إيه؟"، ورد الداعية: "أنت مصرة توقعيني مش عارف ليه؟ خلينا في موضوعنا"، ولكن الإعلامية ألحت بسؤالها وقالت: "لا لازم تجاوب.. وبرنامجي وأنا حرة فيه"، فأجابها: "أنا ضيف أحسني ضيافتي".



واستطرد قائلا: "مشكلة الناس أن بعضهم أساءوا الأدب مع الله، واحد لا يصلي ولا يصوم ويقول أنا من أهل الجنة لأن أنا منسب لبيت النبي صلي الله عليه وسلم.. وهنا نقول أن النسب لا يعطيك الحق أن تقول أنك من أهل الجنة، وأبو لهب كان عم النبي محمد صلي الله عليه وسلم".



تسببت الإعلامية لمياء فهمي، في حالة حرج شديدة للداعية الإسلامي محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف على الهواء خلال استضافته في برنامجها "وبكرة أحلي"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية.