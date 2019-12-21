شيماء سيف تحصد جائزة أفضل برنامج كوميدي في حفل دير جيست













قام القائمون على حفل توزيع جوائز دير جيست، بتكريم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وذلك مساء أمس الجمعة.وشهد حفل توزيع جوائز الديرجيست، تكريم الفنانة شيماء سيف، بجائزة أفضل برنامج كوميدي وهو "ميس أندر ستاند".اطلالتهاوظهرت شيماء سيف، بفستان من اللون الفيروزي الغامق وشعر منسدل على كتفيها، ومكياج هادىء يناسب الإطلالة، مع إكسسوارات بسيطة.وعبرت شيماء سيف، عن سعادتها بالجائزة وقامت بإلقاء كلمة بعد تسلمها التكريم وهي في حالة من السعادة.برنامج "ميس أندرستاند" من إنتاج وإخراج هشام جمال، وهو أيضًا تم تكريمه خلال حفل توزيع جوائز ديرجيست."ميس أندرستاند" هو برنامج ترفيهي تقوم الفكرة على كشف درجة الصدق عند الأطفال وذلك عن طريق إيهامهم بوضعهم على جهاز كشف الكذب، لتخرج من الأطفال بطريقة كوميدية الأفكار المضحكة.وأقيم الحفل في حضور عدد كبير من النجوم الذين تم تكريمهم على أعمالهم المختلفة خلال هذا العام، في احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.وحضره نخبة من النجوم ومنهم أحمد حلمي، غادة عادل، أحمد داوود، كريم عبد العزيز، نهال عنبر، إسعاد يونس، هيدي كرم، حلا شيحة، مي عمر، محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، محمد سعد، طارق لطفي، حنان مطاوع، أروى جودة، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، أحمد السعدني، أحمد بدير، إياد نصار، محمد فراج، إنجي المقدم، صفية العمري، لطفي لبيب.