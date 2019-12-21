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خبير معلومات يكشف موعد امتلاك مصر لروبوت "صوفيا"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:46 ص
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الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا
جرجس ميلاد
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أكد الدكتور شريف حلمي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسير في الطريق الصحيح فيما يخص مجال التحول الرقمي، موضحا هدف هذا التحول قائلا: "يهدف إلى تحويل الخدمات والمعاملات الحكومية إلى أنظمة إلكترونية كاملة في التعامل مع كل هيئات وجهات الدولة".

وأوضح "حلمي" خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه خلال التحول الرقمي يستطيع المصري دفع كل فواتيره من المنزل، مؤكدا أنه سيكون له دور كبير في مواجهة الفساد، بعد الاعتماد على تكنولوجيا في البحث عن المعلومات الخاصة بالمواطنين، من أجل التأكد ممن لديهم سجل إجرامي أو لا.

وأشار إلى أن مصر ستصنف كدولة مرقمنة في منتصف 2020، معلنا عن قرب امتلاك مصر روبوت مثل روبوت "صوفيا"، مشيرًا إلى أن مصر ستطلق منصة رقمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: ""قبل 2022 سيكون لدينا روبوت رقمي، وفقا لحديث دار على هامش منتدى شباب العالم، وجود الروبوت سيجعل الإنسان المصري يطور من إمكانياته خوفا على وظيفته. ومن أهم مميزات الروبوت سيوفر المجهود الذهني عديم الفائدة على الإنسان خاصة في الأمور المحسومة".
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الكلمات المفتاحية

لطريق تحول رقمي الروبوت صوفيا الدكتور شريف حلمي

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