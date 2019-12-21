مع بداية فصل الشتاء.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدأ رسميا اليوم السبت، مؤكدا أن حالة الطقس تشهد استقرارا كبيرا على مدار لـ72 الماضية.





ووجه "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، عدة نصائح هامة للمواطنين، خاصة مع بداية فصل الشتاء، أولها تحذيرهم من تخفيف الملابس أثناء الفترة المقبلة، وضرورة القيادة بهدوء بسبب الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام المقبلة.





وأوضح مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من الوارد أن تكون هناك تقلبات جوية بداية من منتصف الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية ستصدر بيانًا عن ذلك في يوم الأحد؛ لتحذير المواطنين والجهات المختلفة.



