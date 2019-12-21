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كريم عبد العزيز وبيومي فؤاد يلتقطان صورة تذكارية في حفل "دير جيست"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:36 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر تصوير عبد الحافظ حمدي
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ظهر الفنان كريم عبد العزيز برفقة بيومي فؤاد خلال حفل توزيع جوائز "دير جيست"، وحرصا الإثنين على التقاط بعض الصور التذكارية بينهم.


يشار إلى أن حفل توزيع جوائز دير جيست أقيم أمس فى إحدي الفنادق بالتجمع الخامس، وشهد الحفل حشد كبير من ألمع النجوم والإعلاميين منهم "أحمد جمال، حنان مطاوع، أحمد السعدني، أحمد حلمي، صفية العمري، كريم عبد العزيز، إسعاد يونس، منى العراقي، كارمن سليمان، نيرمين ماهر، عبير صبري، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمد سعد، إياد نصار، انجي المقدم، مصطفي شوقي".

ويعد آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشاركه فى بطولته "نيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون"، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز

كما أن الفنان بيومي فؤاد يستعد لطرح فيلمه الجديد "شاومينج' خلال الفترة المقبلة، والذي قام ببطولته مع "صلاح عبد الله، نشوي مصطفى، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، وعدد من الشباب وهم سارة درزاوي، أحمد سلطان، طاهر أبو ليلة، حامد الشراب، ياسر الطوبجي"، ومن تأليف أشرف حسني، وإخراج شادي أبو شادي.
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الكلمات المفتاحية

منوعات دير جيست الفجر الفني

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