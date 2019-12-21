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توفيق عكاشة يكشف موعد الحرب العالمية الثالثة (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:20 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
جرجس ميلاد
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن اعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لولاية ثانية، سيعقبها مباشرة إطلاق شرارة الحرب العالمة الثالثة، مشيرا إلى أن الانتخابات الأمريكية ستتم في غضون عام.

وأوضح"عكاشة" خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن ترامب يسير على نفس خطة جورج بوش الابن، مؤكدا أن سياسية ترامب ستتغير نهائيا وتتجه إلى العنف ودعم الأعمال الصدامية في البلدان المخلتفة لتأجيج الصراعات وخلق أعذار للتدخل في الحرب العالمية الثالثة.

وأكد "عكاشة" أن سياسة ترامب مع مصر والدول العربية، ستختلف نهائيا عن الفترة الحالية، مؤكدا أن العدو الأول لأمريكا ستكون الصين ومن بعدها روسيا، مشددا أن هذا كله يصب في مخطط وضع خريطة عالمية جديدة بقوى جديدة، تختلف عن الموجودة حاليا.
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الكلمات المفتاحية

روسيا حرب عالمية توفيق عكاشة الصين أمريكا

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