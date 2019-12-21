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بعد 19 عاما.. أبطال "ليه خلتني أحبك" يجتمعون من جديد.. تعرف على التفاصيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد تصوير: عبد الحافظ حمدي
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تواجد النجوم كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وحلا شيحة، في حفل توزيع جوائز مهرجان "دير جيست" وهو ما أعاد أذهان الحضور لفيلم "ليه خلتني احبك" والذين اجتمعوا فيه مع النجمة مني زكي، ولكنها تغيبت عن الحضور ويعتبر هذا التجمع المرة الأولي رسميا بعد ١٩ عامًا في مناسبة فنية.

وافتتح المطرب مصطفي شوقي حفل توزيع جوائز الدورة ال ١٦ من مهرجان دير جيست للمميزين من نجوم الفن والإعلام لعام ٢٠١٩ بأغنية "ملطشة القلوب" بعدها تم تكريمه عن نجاح الأغنية وحرص علي اهدائها لوالديه والمنتج نصر محروس وصناع العمل.

قامت بتقديم ققرات الحفل الاعلامية بوسي شلبي بعدها صعد د.ماجد حسني رئيس مجلس إدارة دير جيست وأشار إلى اعتذار النجم محمد حماقي الحاصل علي أفضل مطرب وأفضل البوم لمشاركته في نهائي برنامج "زا فويس" بالإضافة الى اعتذار افضل مطربة شيرين عبد عبد الوهاب لاحيائها حفل بنفس توقيت التكريمات وبحضور أحمد حميد مدير عام دير جيست.

وتم تكريم الفنانة الكبيرة صفية العمري عن مشوارها الفني ومرورا بالفنان لطفي لبيب الذي حرص علي التواجد رغم حالته الصحية الحرجه وأكد أن الجائزة ستعطيه دفعه للمستقبل .. بالإضافة إلى جائزة تقديرية للمنتج نصر محروس وكابتن حازم إمام.

كما تم تكريم عدد من شركاء نجاح دير جيست منهم مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري طبيبة التغذية د.دعاء سهيل صاحبة مبادرة مصر " بلا سمنه" .

وكرم المهرجان من نجوم الفن لبلبة بجائزة الإبداع عن تميزها في فيلم "كازابلانكا" واهدت جائزتها للمنتج العمل وليد منصور وعن نفس الجائزة "محمد سعد" عن مسلسل "الكنز" واهدى جائزته للمخرج شريف عرفه و وليد صبري والإبداع في الكوميديا للفنان أحمد بدير والنجم إياد نصار عن فيلم الممر ووجه التحية للجيش المصري وطالب بقراءة الفاتحة لروح شهدائهم.

وواصل المهرجان التكريمات ب الفنانة حلا شيحة، طارق لطفي، عبير صبري ،أحمد السعدني، عمرو عبد الجليل، أحمد رزق، انجي المقدم، محمد فراج ، أروى جوده.

وحصلت شركة سينرجي علي جائزة أفضل شركة إنتاج وتسلمها حسام صالح وشركة تالنت دبليو أم عن تميزها في الإنتاج عن فيلم "كازابلانكا" وتسلمها محمد منصور شقيق المنتج وليد منصور وافضل اغنية شعبية "عايم في بحر الغدر" ل احمد عزت وعلي سمارة.

وفاز أحمد السقا بجائزة أفضل ممثل تلفزيوني عن " ولد الغلابة" واهداها لصديقه الفنان كريم عبد العزيز ونالت حنان مطاوع علي أفضل ممثلة تليفزيونية وافضل سيناريو مريم ناعوم عن "زي الشمس" ،افضل مصور تلفزيوني أحمد جبر وأفضل مخرج محمد سامي واهدى الجائزة ل زوجته مي عمر والدته د.صبورة السيد.

وذهبت جائزة افضل ممثلة كوميدية للنجمة دنيا سمير غانم بتصويت الجمهور ووجهت كلمة شكر لجمهورها لمساندته لها ووجهت الشكر لأفراد أسرتها والمنتج هشام جمال الذي أكدت إنه يتعامل معها كامانه وليس كمشروع وعن نفس الجائزة فاز بيومي فؤاد افضل ممثل كوميدي درامي واهدي جائزته للفنان لطفي لبيب .وافضل و جه شاب هنادي مهنى.

وجائزة افضل مسلسل "ولد الغلابة" ، افضل مسلسل كوميدي "بدل الحدوته تلاتة " بتصويت الجمهور وتسلمها المنتج هشام جمال.

افضل مطرب صاعد محمد عباس وافضل مطربة صاعدة سهيلة بن لاشهب و افضل اغنية تتر مسلسل "حكايتي" كارمن سليمان ، وافضل شاعر أمير طعيمة ،أحمد جمال افضل مطرب شاب،افضل إذاعي أسامة منير والإعلامية والفنانة إسعاد يونس عن برنامج "صاحبة السعادة" و افضل إعلامية وعن نفس الجائزة عمرو اديب كأفضل إعلامي و افضل مقدمة برامج شيماء حافظ وأفضل برنامج كوميدي ل شيماء سيف وافضل برنامج "كلام ستات" وتسملتها شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي وأفضل برنامج راديو "زا مورنيننج شو" ل ماركو وسالي و افضل إذاعة نجوم اف إم.

افضل مقدم برنامج رياضية "إبراهيم فايق" و افضل برنامج رياضي "ملعب اون" للإعلامي أحمد شوبير و افضل فتاة "اون سبورت" وافضل قناة مسلسلات "دي ام سي" دراما

وفي مجال السينما أسماء ابو اليزيد أفضل ممثلة شابه عن فيلم الممر وافضل ممثل شاب أحمد داود، افضل ممثلة غادة عادل كوميدية وافضل ممثل كوميدي سينمائي أحمد حلمي و افضل ممثلة هند صبري وافضل ممثل كريم عبد العزيز عن "الفيل الأزرق ٢" كما تم تكريمه عن "نادي الرجال السري. واهدى الجائزة لروح المخرج إبراهيم سيف.


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الكلمات المفتاحية

منوعات دير جيست تكريم الفجر الفني

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