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أحمد جمال يفوز بجائزة أفضل مطرب شاب من "دير جيست"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر تصوير عبد الحافظ حمدي
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فاز المطرب أحمد جمال بجائزة أفضل مطرب شاب لعام ٢٠١٩، في حفل توزيع جوائز دير جيست للأفضل خلال عام ٢٠١٩

وظهر جمال، برفقة الشاعر أمير طعيمة وزوجته، الذي حصد على جائزة أفضل شاعر.

يشار إلى أن حفل "دير جيست" شهد حضور كبير من قبل الفنانين والإعلاميين منهم "أحمد جمال، حنان مطاوع، أحمد السعدني، أحمد حلمي، صفية العمري، كريم عبد العزيز، إسعاد يونس، منى العراقي، كارمن سليمان، نيرمين ماهر، عبير صبري، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمد سعد، إياد نصار، انجي المقدم، مصطفي شوقي".


جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد جمال، كليب "قصاد عيوني" الذي تخطي حاجز المليون مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرحه من شركة "مزيكا" على موقع "يوتيوب".

أغنية «قصاد عيوني» هي أولى أغنيات ألبومه الجديد، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، والكليب من إخراج اليوناني شريف فرنسيس، وتم تصويره في اليونان.

ويتعاون أحمد جمال في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، والملحنون منهم عزيز الشافعي، وأحمد زعيم، ومدين، وباقي الأغاني من ألحانه، والتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



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الكلمات المفتاحية

منوعات دير جيست حفل تكريمات الفجر الفني احمد جمال

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