عبير صبري تفوز بجائزة أفضل ممثلة من "دير جيست"









حصلت الفنانة عبير صبري، على جائزة أفضل ممثلة لعام ٢٠١٩ من "دير جيست"، الذي أقيم أمس فى أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.وظهرت عبير صبري بإطلالة مميزة خلال الحفل، حيث ارتدت فستان دهبي مكشوف من الكتف، وشعر أسود منسدل.وشهد الحفل عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "عبير صبري، عصام كاريكا، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، أحمد جمال، حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمد سعد، مصطفي شوقي، إسعاد يونس، هنادي مهني، إياد نصار، بوسي شلبي".يشار إلى أن عبير صبري تشارك فى مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب ، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولته إلى جانب محمد رجب وعبير صبرى كلاً من دينا فؤاد، هبة مجدى محمود حجازى، رندا البحيرى، أشرف زكى هاجر أحمد، أحمد حلاوة وآخرون، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سنرجي.يذكر أن عبير صبرى كانت آخر ظهورها أثناء مشاركتها فى إحدي حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، وحملت اسم بعنوان "براد شاى" للمخرج محمد سلامة، وشارك فى بطولة الحكاية هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومى فخرى.وكان آخر أعمال عبير صبري الدرامية مشاركتها بظهور خاص بمسلسل "البيت الكبير 2"مسلسل "البيت الكبير 2" من بطولة " لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى عبير صبرى ومجدى كامل وداليا مصطفى" ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.