Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبير صبري تفوز بجائزة أفضل ممثلة من "دير جيست"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر تصوير عبد الحافظ حمدي
Advertisements

حصلت الفنانة عبير صبري، على جائزة أفضل ممثلة لعام ٢٠١٩ من "دير جيست"، الذي أقيم أمس فى أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

وظهرت عبير صبري بإطلالة مميزة خلال الحفل، حيث ارتدت فستان دهبي مكشوف من الكتف، وشعر أسود منسدل.

وشهد الحفل عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "عبير صبري، عصام كاريكا، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، أحمد جمال، حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمد سعد، مصطفي شوقي، إسعاد يونس، هنادي مهني، إياد نصار، بوسي شلبي".

يشار إلى أن عبير صبري تشارك فى مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب ، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولته إلى جانب محمد رجب وعبير صبرى كلاً من دينا فؤاد، هبة مجدى محمود حجازى، رندا البحيرى، أشرف زكى هاجر أحمد، أحمد حلاوة وآخرون، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سنرجي.

يذكر أن عبير صبرى كانت آخر ظهورها أثناء مشاركتها فى إحدي حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، وحملت اسم بعنوان "براد شاى" للمخرج محمد سلامة، وشارك فى بطولة الحكاية هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومى فخرى.

وكان آخر أعمال عبير صبري الدرامية مشاركتها بظهور خاص بمسلسل "البيت الكبير 2"

مسلسل "البيت الكبير 2" من بطولة " لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى عبير صبرى ومجدى كامل وداليا مصطفى" ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات عبير صبري دير جيست حفل الفجر الفني

أخبار تهمك

نشرة ريال مدريد اليوم.. ضربة قاضية لأحلام زيدان ونجم الملكي يقترب من الرحيل والبيرنابيو يستعد للصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ ساعة و نصف

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 6 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 5 ساعات

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق تصويره.. جلسات عمل مكثفة من أجل "البيت الكبير2"

مجدي كامل يواصل تصوير "البيت الكبير" في دهشور

رسالة عبير صبري لـ زوجها أيمن البياع

محمد النقلي يصور المشاهد الخارجية من "البيت الكبير"

بطلات "البيت الكبير" يتألقن علي يد "سما صفوت" (صور)

عبير صبري تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على "العجلة"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:35 ص

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

10:49 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status