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أحمد بدير يحصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في "حكايتي" بحفل دير جيست

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:26 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد - تصوير: عبد الحافظ حمدي
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أقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الدير جيست للأفضل خلال عام 2019، وذلك في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

وشهد الحفل تكريم عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان أحمد بدير الذي حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "حكايتي"، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام٢٠١٩.


وشهد الحفل حضور العديد من نجوم الفن والإعلام منهم أحمد حلمي، أحمد السعدني، أحمد رزق، طارق لطفي، هنادي مهني، أحمد جمال، حنان مطاوع، صفية العمري،إنجي المقدم، إياد نصار، عصام كاريكا ، محمد سعد،مصطفي شوقي،بوسي شلبي، والإعلامية مني العراقي، المطرب كارمن سليمان، زوجها الفنان مصطفي جاد، نيرمين ماهر، عبير منير،عبير صبرى وزوجها،لبلبة، عمرو عبد الجليل.

نال الملحن عمرو مصطفي، لقب أفضل ملحن، والشاعر أمير طعيمة أفضل شاعر، بينما تميم أفضل موزع لعام 2019 فاز ألبوم الفنان محمد حماقي، "كل يوم من ده" بأفضل ألبوم لعام 2019 وفازت أغنية "ملطشة القلوب" للمطرب مصطفي شوقي، بأفضل أغنية "سينجل" خلال هذا العام.



فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب لعام 2019 بينما فازت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بجائزة أفضل مطربة لهذا العام وفاز المطرب الشاب أحمد جمال، بجائزة أفضل مطرب شاب و فازت المطربة كارمن سليمان، بجائزة مطربة شابة لعام 2019

و حصدت شركة المتحدين "صبّاح إخوان" للمنتج صادق الصباح، على جائزة فئة الإنتاج من مجلة دير جيست 2019 لأفضل مسلسل عن "ولد الغلابة" بتصويت الجمهور، فاز الفنان أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل، ومحمد سامي على أفضل مخرج عن "ولد الغلابة".


بينما فازت أغنية "عايم في بحر الغدر" لأحمد عزت وعلي سمارة كأفضل أغنية شعبية لعام 2019.
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الكلمات المفتاحية

منوعات دير جيست دراما حفل احمد بدير

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