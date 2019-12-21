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إنجي المقدم أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "ولد الغلابة" بحفل دير جيست

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:14 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد عبد الحافظ حمدي
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شهد حفل مؤسسة دير جيست للأفضل خلال عام 2019، تكريم عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة إنجي المقدم التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دور صفية في مسلسل "ولد الغلابة" والمسلسل عرض في السباق الرمضاني الماضي لعام٢٠١٩.

وتألقت إنجي في الحفل بفستان ك طويل باللون الأبيض، يتسم بوجود فتحة ساق كبيرة من الأمام، وبدت إنجي بتسريحة الشعر المُنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم الفن والإعلام منهم أحمد حلمي، أحمد السعدني، أحمد رزق، طارق لطفي، هنادي مهني، أحمد جمال، حنان مطاوع، صفية العمري،إنجي المقدم، إياد نصار، عصام كاريكا ، محمد سعد،مصطفي شوقي،بوسي شلبي، والإعلامية مني العراقي، المطرب كارمن سليمان، زوجها الفنان مصطفي جاد، نيرمين ماهر، عبير منير،عبير صبرى وزوجها،لبلبة، عمرو عبد الجليل.

نال الملحن عمرو مصطفي، لقب أفضل ملحن، والشاعر أمير طعيمة أفضل شاعر، بينما تميم أفضل موزع لعام 2019 فاز ألبوم الفنان محمد حماقي، "كل يوم من ده" بأفضل ألبوم لعام 2019 وفازت أغنية "ملطشة القلوب" للمطرب مصطفي شوقي، بأفضل أغنية "سينجل" خلال هذا العام.

فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب لعام 2019 بينما فازت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بجائزة أفضل مطربة لهذا العام وفاز المطرب الشاب أحمد جمال، بجائزة أفضل مطرب شاب و فازت المطربة كارمن سليمان، بجائزة مطربة شابة لعام 2019

و حصدت شركة المتحدين "صبّاح إخوان" للمنتج صادق الصباح، على جائزة فئة الإنتاج من مجلة دير جيست 2019 لأفضل مسلسل عن "ولد الغلابة" بتصويت الجمهور، فاز الفنان أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل، ومحمد سامي على أفضل مخرج عن "ولد الغلابة".

بينما فازت أغنية "عايم في بحر الغدر" لأحمد عزت وعلي سمارة كأفضل أغنية شعبية لعام 2019.

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الكلمات المفتاحية

منوعات دير جيست حفل جوائز انجي المقدم الفجر الفني

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