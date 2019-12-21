عبير صبرى وزوجها يخطفان الأنظار في حفل توزيع جوائز دير جيست









حرصت الفنانة عبير صبري وزوجها على حضور حفل توزيع جوائز مجلة الدير جيست للأفضل خلال عام 2019، وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.وتألقت عبير بفستان كب طويل باللون الذهبي، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.وشهد الحفل حضور العديد من نجوم الفن والإعلام منهم طارق لطفي، هنادي مهني، أحمد جمال، حنان مطاوع، صفية العمري،إنجي المقدم، إياد نصار، عصام كاريكا ، محمد سعد،مصطفي شوقي،بوسي شلبي، والإعلامية مني العراقي، المطرب كارمن سليمان، زوجها الفنان مصطفي جاد، نيرمين ماهر، عبير منير،عبير صبرى وزوجها،لبلبة، عمرو عبد الجليل.ونال الملحن عمرو مصطفي، لقب أفضل ملحن، والشاعر أمير طعيمة أفضل شاعر، بينما تميم أفضل موزع لعام 2019 فاز ألبوم الفنان محمد حماقي، "كل يوم من ده" بأفضل ألبوم لعام 2019 وفازت أغنية "ملطشة القلوب" للمطرب مصطفي شوقي، بأفضل أغنية "سينجل" خلال هذا العام.وفاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب لعام 2019 بينما فازت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بجائزة أفضل مطربة لهذا العام وفاز المطرب الشاب أحمد جمال، بجائزة أفضل مطرب شاب و فازت المطربة كارمن سليمان، بجائزة مطربة شابة لعام 2019وحصدت شركة المتحدين "صبّاح إخوان" للمنتج صادق الصباح، على جائزة فئة الإنتاج من مجلة دير جيست 2019 لأفضل مسلسل عن "ولد الغلابة" بتصويت الجمهور، فاز الفنان أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل، ومحمد سامي على أفضل مخرج عن "ولد الغلابة".بينما فازت أغنية "عايم في بحر الغدر" لأحمد عزت وعلي سمارة كأفضل أغنية شعبية لعام 2019.وفي سياق آخر، تشارك عبير حاليًا في مسلسل "الأخ الكبير "،والمسلسل ينتمي للدراما المطولة ذات الـ45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة محمد رجب،آيتن عامر،عبير صبري،دينا فؤاد،محمود حجازي، راندا البحيري،هاجر أحمد، هبة مجدي، أشرف زكي.