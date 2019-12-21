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"صوفيا" مصرية.. وتحذيرات من "النودلز".. أبرز أخبار توك شو يوم الجمعة
السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
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أمنية فوزي – هدى عبد الرازق – داليا الحسين – جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الزراعة تعلن بدء تصدير البرتقال لنيوزيلندا للمرة الأولى (فيديو)
كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، تفاصيل قرار نيوزيلندا بشأن فتح سوقها أمام البرتقال المصري لأول مرة، قائلًا إن وزارة الزراعة قدمت طلبًا لنيوزيلندا منذ أكثر من عامين لفتح أسواقها للموالح المصرية وخاصة البرتقال.
بعد الكباري الجديدة.. استشاري طرق: مدة انتظار إشارة روكسي 99 ثانية
وقال الدكتور عمادالدين نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشروعات الطرق التي تنفذ على مستوى الجمهورية، جعل الشركات تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 5 كباري في منطقة مصر الجديدة بشكل متوازي وليس متوالي، موضحًا أن تلك الكباري تجعل هناك إنسياب مروري كبير في المنطقة، موضحا أن زمن الانتظار في اشارة روكسي حاليا 99 ثانية.
سيدة: "حلمت بالسيسي بيوزع فاكهة".. ومفسر أحلام يرد (فيديو)
فيما روت سيدة تدعى "زينب" من البحر الأحمر، أنها رأت الرئيس عبدالفتاح السيسي فى المنام، قائلة: "لقيت نفسي واقفة قدام عربية، والعربية نزلت الرئيس السيسي، ونزلت أكياس فاكهة كتير، وكل واحدة ست واقفة قدامها كيس، السيسي كأنه كان بيبيع والناس بتاخد".
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس السبت
كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تفصيليًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، مؤكدا أن حالة الطقس مائلة للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة، وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلَا، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
مفكر سياسي: الأزهر مؤسسة وطنية.. واستهدافه ليس صوابا (فيديو)
كما قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مؤسسة الأزهر الشريف لعبت دورا فى القضاء السريع على حكم الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان هو الخطر الأساسي على الدولة المدنية؛ لأنه طرف إرهابي مسلح وممول.
تجنبا لظهورها.. "الزراعة" توجه نصائح للمربين لمنع انتشار أنفلونزا الطيور
ومن جابنها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزيرة الزراعة، إن وزارة الزراعة تتخذ عددا من الإجراءات الوقائية ضد أنفلونزا الطيور، سواء على مستوى المزارع، أو الطيور الريفية التي تربى بالمنازل في القرى.
الأرصاد: غدا بداية الشتاء.. وعلى المواطنين الحذر من هذا الأمر
وأعلن الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء فصل الشتاء غدًا في حالة من الاستقرار الجوي، محذرا المواطنين من تخفيف الملابس أثناء الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة القيادة بهدوء بسبب الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام المقبلة.
خبير معلومات يكشف موعد امتلاك مصر لروبوت مثل "صوفيا" (فيديو)
كما أعلن الدكتور شريف حلمي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن قرب امتلاك مصر روبوت مثل روبوت "صوفيا"، مشيرًا إلى أن مصر ستطلق منصة رقمية خلال الفترة المقبلة.
احذر النودلز.. بها مادة سامة ومدمرة للخلايا العصبية
وجدد الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، التحذيرات من الشعرية سريعة التحضير أو "النودلز" مختلفة من نوع لآخر، فمنها ما هو مصنوع من دقيق الأرز، أو دقيق الصويا، مشيرا إلى أنه لا مانع نهائيا من تناول "النودلز" ولكن بشرط أن تكون خالية من مادة الجلوتن، حيث أنها مادة بروتينية تضاف للنودلز للاحتفاظ بقوامها، وهى مادة مدمرة لأهداب الأمعاء.
مصرى بالسعودية: "ربنا يخلي الأهلي ويكون في عون الزمالك".. شاهد رد أديب
وأجرى الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة،، لقاءات مع عدد من حضور فعالية "الميدل بيست"، لاستطلاع آرائهم في التغيير الذي تشهده السعودية، وتفاصيل الفعالية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الزراعة تعلن بدء تصدير البرتقال لنيوزيلندا للمرة الأولى (فيديو)
كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، تفاصيل قرار نيوزيلندا بشأن فتح سوقها أمام البرتقال المصري لأول مرة، قائلًا إن وزارة الزراعة قدمت طلبًا لنيوزيلندا منذ أكثر من عامين لفتح أسواقها للموالح المصرية وخاصة البرتقال.
بعد الكباري الجديدة.. استشاري طرق: مدة انتظار إشارة روكسي 99 ثانية
وقال الدكتور عمادالدين نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشروعات الطرق التي تنفذ على مستوى الجمهورية، جعل الشركات تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 5 كباري في منطقة مصر الجديدة بشكل متوازي وليس متوالي، موضحًا أن تلك الكباري تجعل هناك إنسياب مروري كبير في المنطقة، موضحا أن زمن الانتظار في اشارة روكسي حاليا 99 ثانية.
سيدة: "حلمت بالسيسي بيوزع فاكهة".. ومفسر أحلام يرد (فيديو)
فيما روت سيدة تدعى "زينب" من البحر الأحمر، أنها رأت الرئيس عبدالفتاح السيسي فى المنام، قائلة: "لقيت نفسي واقفة قدام عربية، والعربية نزلت الرئيس السيسي، ونزلت أكياس فاكهة كتير، وكل واحدة ست واقفة قدامها كيس، السيسي كأنه كان بيبيع والناس بتاخد".
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس السبت
كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تفصيليًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، مؤكدا أن حالة الطقس مائلة للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة، وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلَا، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
مفكر سياسي: الأزهر مؤسسة وطنية.. واستهدافه ليس صوابا (فيديو)
كما قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مؤسسة الأزهر الشريف لعبت دورا فى القضاء السريع على حكم الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان هو الخطر الأساسي على الدولة المدنية؛ لأنه طرف إرهابي مسلح وممول.
تجنبا لظهورها.. "الزراعة" توجه نصائح للمربين لمنع انتشار أنفلونزا الطيور
ومن جابنها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزيرة الزراعة، إن وزارة الزراعة تتخذ عددا من الإجراءات الوقائية ضد أنفلونزا الطيور، سواء على مستوى المزارع، أو الطيور الريفية التي تربى بالمنازل في القرى.
الأرصاد: غدا بداية الشتاء.. وعلى المواطنين الحذر من هذا الأمر
وأعلن الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء فصل الشتاء غدًا في حالة من الاستقرار الجوي، محذرا المواطنين من تخفيف الملابس أثناء الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة القيادة بهدوء بسبب الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام المقبلة.
خبير معلومات يكشف موعد امتلاك مصر لروبوت مثل "صوفيا" (فيديو)
كما أعلن الدكتور شريف حلمي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن قرب امتلاك مصر روبوت مثل روبوت "صوفيا"، مشيرًا إلى أن مصر ستطلق منصة رقمية خلال الفترة المقبلة.
احذر النودلز.. بها مادة سامة ومدمرة للخلايا العصبية
وجدد الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، التحذيرات من الشعرية سريعة التحضير أو "النودلز" مختلفة من نوع لآخر، فمنها ما هو مصنوع من دقيق الأرز، أو دقيق الصويا، مشيرا إلى أنه لا مانع نهائيا من تناول "النودلز" ولكن بشرط أن تكون خالية من مادة الجلوتن، حيث أنها مادة بروتينية تضاف للنودلز للاحتفاظ بقوامها، وهى مادة مدمرة لأهداب الأمعاء.
مصرى بالسعودية: "ربنا يخلي الأهلي ويكون في عون الزمالك".. شاهد رد أديب
وأجرى الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة،، لقاءات مع عدد من حضور فعالية "الميدل بيست"، لاستطلاع آرائهم في التغيير الذي تشهده السعودية، وتفاصيل الفعالية.
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