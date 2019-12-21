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"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:49 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت، الموافق 2019/12/21، لافتة إلى أنه طقس شديد البورة ليلا، بالإضافة إلى شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح.

وقالت الهيئة في بيانها: "يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلاً، ويصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء".

وتابعت: "كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على شمال البلاد، وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية شرقية، أما البحر الأحمر، فإن حالته خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية شرقية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 10 21

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 22

مطروح 11 19

السلوم 10 18

سيوة 08 20

بورسعيد 13 21

دمياط 13 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 21

العريش 08 21

رفح 09 20

رأس سدر 11 22

نخل 03- 18

نويبع 15 23

طابا 10 20

كاترين 03 18

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 12 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 06 21

أسيوط 06 21

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 09 25

أسوان 11 25

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 08 24

شلاتين 19 26

أبو رماد 18 25

حلايب 21 24

رأس حدربة 20 25
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