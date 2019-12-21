Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير يكشف عن موقع في مصر من أقدس الأماكن بالعالم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:50 ص
Advertisements
مجدي شاكر
مجدي شاكر
حسام زيدان
Advertisements
"قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر"، بهذه الكلمات صدر الأمر ليوسف النجار بأخذ السيد المسيح طفلًا وأمه مريم العذراء والهرب إلى مصر من بطش وطغيان الجنود الرومان، وطافت العائلة المقدسة في مصر شمالًا وجنوبًا، بأماكن قالت عنها المصادر أنها بلغت 25 موضعًا.

أقدس الأماكن في العالم
وعن أهم أماكن مسار العائلة المقدسة، يحدثنا، مجدي شاكر، كبير أثريين في تصريحات خاصة للفجر قائلًا، إن من أقدس الأماكن التي تركتها لنا العائلة المقدسة على مستوى العالم هي شجرة مريم، والتي تقع في حي المطرية، والمطرية هي المكان الذي جاء إليه يوسف عليه السلام وتربى فيه، وسيدنا موسى وتربى فيه، وهي عين شمس وهي مدينة أون، وهي المكان الذي كان يأتي له كل العلماء من فيثاغورث لأرسطو وأفلاطون.

شجرة الجميز المعمرة
وأضاف "شاكر"، أن العائلة المقدسة لها شجرة جميز من أشجار المطرية، وهي التي نراها عندما نزور هذا المكان المقدس، ولشجرة الجميز مميزات فهي مقدسة عند قدماء المصريين، وهي شجرة معمرة، يبلغ عمرها 400 عام، ومن ورقها يخرج اللبن، وثمرتها بها غذاء كامل، والأبحاث الجديدة أثبتت أنها صيدلية طبيعية، وهي غزيرة الأفرع ولذلك مثلت حماية طبيعية للعائلة.

وأشار شاكر إلى أن منطقة المطرية تقدست بمجئ العائلة المقدسة إليها، حيث خطت السيدة مريم بقديمها الشريفتين، وهي تحمل السيد المسيح طفلًا، وهذا المكان مقدس وعلى كل من يزور شجرة مريم أن يخلع نعليه، فهو يخطو فوق آثار أقدام العذراء مريم ويوسف النجار.

تاريخ شجرة البلسان
وتابع: "السيد المسيح طفلًا أمسك بيده فرعًا من الشجرة وغرسه في الأرض، فأنبت الغصن شجر يقال لها البلسان، ومنها يخرج عطر البلسم، ولازال إلى يومنا هذا يوجد شارع في المطرية يقال له شارع البلسم، وفي العصر المملوكي كان لا يخرج عطر البلسم من هذا المكان إلا بمرسوم ملكي، وكان يُصدر لكل دول العالم ويُستخدم في طقوس دينية داخل الكنيسة".

كنوز مصرية نادرة
وأضاف الخبير الأثري، أن مزار شجرة مريم يحمل الكثير من الأشياء النادرة التي لا توجد إلا في مصر، منها الشجرة القديمة والمكتوب عليها بأسنة خناجر جنود الحملة الفرنسية، حيث اعتقد الجنود أن لحاء الشجرة المقدسة شافيًا للأعين وكانوا قد أصيبوا بالرمد، وبالفعل تم شفاء من استخدمه منهم، فنحتوا بخناجرهم أسمائهم على الشجر وهذا موجود إلى الآن، ويوجد بها أيضًا المزود الذي تحمم فيه السيد المسيح عليه السلام، وكذلك البئر الذي شربت منه العائلة المقدسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الاثار مصر مسار العائلة المقدسة آشلي أولسن

أخبار تهمك

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

نشرة ريال مدريد اليوم.. ضربة قاضية لأحلام زيدان ونجم الملكي يقترب من الرحيل والبيرنابيو يستعد للصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"الفجر" في جولة داخل المكان الحي الوحيد الذي استقبل العائلة المقدسة (صور)

"ادخلوها آمنين".. مبادرة جديدة تطلقها منطقة شجرة مريم للترويج السياحي‎ (صور)

مدير شجرة مريم: التطوير مستمر في المنطقة وهي من أولويات الوزارة (صور)

ترانيم أفريقية أمام شجرة مريم الأثرية بالمطرية (فيديو)

مدير شجرة مريم: الزيارات مستمرة للتعرف على مسار العائلة المقدسة

وسائل تأمين جديد لمنطقة "شجرة مريم" (تفاصيل)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:35 ص

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

10:49 م

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status