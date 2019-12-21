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رضوى الشربيني: 5 أشياء تحافظي بها على الرجل (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
داليا الحسين
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قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن المرأة تستطيع أن تحافظ على الرجل إذا ركزت على 5 أمور في علاقتهما.

وأوضحت "رضوى"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الجمعة، أن المرأة يجب ألا تكون غيورة طوال الوقت أو تتبعه طوال الوقت، مضيفة: "بلاش تكتمي نفسه أو تسيبيه أوي ويلعب.. لو جوزك سابك 5 ساعات من غير ما يكلمك مش معناه أنك مش وحشاه أو بيعمل حاجة غلط".

وأشارت إلى أنه يجب على الزوجة أن تكون صديقة لزوجها، موضحة: "لو هو جيه قال ليكي أن في واحده بتحبه تقبلي واعملي فيها عقلة واعرفي تفاصيل.. خلي عندك عقل".

ولفتت إلى أنه يجب على الزوجة أن تترك مساحة لزوجها في التفكير خلال اليوم، معلقة: "الراجل في دماغة صندوق فاضي بيكون سرحان بلاش تقولي له سرحان في إيه".

وأكملت: "يجب على المرأة عدم التعليق على أصدقاء الرجل وانتقادات مواقفهم أو انتقاد والدته وشقيقته"، مضيفة: "بلاش تهجمي على أهله وصحابه وتقبلي أنه ليه أصدقاء وأهل".
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