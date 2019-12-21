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إطلالة بوسي شلبي في حفل توزيع جوائز دير جيست (صورة)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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حضرت الإعلامية بوسي شلبي، في حفل توزيع جوائز الدير جيست المقام حاليًا في أحدى الفنادق بالقاهرة الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت بوسي شلبي، صورة من خلال تواجدها بالحفل ومن أمام شجرة عيد الميلاد لتشارك جمهورها بها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وشاركت جمهورها بمقاطع فيديو من خلال لقاءاتها مع عدد من النجوم بعد تكريمهم ومنهم النجمان محمد سعد، وطارق لطفي، والتي نالت إعجاب الجمهور معلقين عن إنتظارهم للحلقة ليتابعوها.

وتذاع لقاءات الإعلامية بوسي شلبي، من خلال برنامج أحلى النجوم على قناة المحور الفضائية، مع النجوم التي تقوم بتسجيل اللقاءات معهم من خلال حفل توزيع جوائز الدير جيست.

إطلالة بوسي شلبي
وظهرت بوسي شلبي، بإطلالة بفستان أنيق من اللون الأسود ومن الخلف اللون الروز وهو من الستان وشعر منسدل على كتفيها، وبورتيفيه من اللون الأبيض، والمكياج المناسب للإطلالة، مع إكسسوارات بسيطة.

تفاعل الجمهور
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور المتابع لها، وانهالت عليها التعليقات معبرين عن إعجابهم الشديد بأناقتها الدائمة، وإطلالاتها المختلفة المبهرة.

حفل توزيع جوائز الدير جيست
وفي سياق منفصل حضر حفل توزيع جوائز الدير جيست عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومنهم طارق لطفي، محمد سعد، أحمد بدير، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين، أمل رزق، سناء يوسف، لبلبة، مصطفى شوقي، نصر محروس، وأخرين.

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الكلمات المفتاحية

منوعات دير جيست حفل جوائز الفجر الفني

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