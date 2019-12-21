نشرة ريال مدريد اليوم.. ضربة قاضية لأحلام زيدان ونجم الملكي يقترب من الرحيل والبيرنابيو يستعد للصفقة الكبرى

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعة 20 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب البرازيلي فينيسيوس جونيور من الرحيل في يناير المقبل.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد لا يستحق ركلة جزاء في كلاسيكو الأرض

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه ظهرت تطورات جديدة بشأن الجدل التحكيمي في مباراة كلاسيكو الأرض الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وبرشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة ريال مدريد اعترضت في بيان رسمي على قرارات الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز مؤكدةً أن الملكي استحق ركلتي جزاء في المباراة وأن إحداهما واضحة للغاية بسبب اعتداء مدافع برشلونة لينجليت على رافائيل فاران نجم الملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللعبة التي طالب فيها لاعبو الريال بركلة الجزاء سبقتها مباشرة لمسة يد على كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لمسة اليد على كريم بنزيما كانت داخل منطقة الجزاء وبالتالي تبطل كل ما يتبعها ولا يحق لريال مدريد المطالبة بالحصول على ركلة جزاء.





أخبار ريال مدريد





- نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

أصبح البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني قاب قوسين أو أدني من مغادرة قلعة "السانتياجو برنابيو" خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي خلال الموسم الحالي.

وتنتظر 4 أندية إنجليزية رحيل البرازيلي فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد الاسباني، للدخول في مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، فإن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام تراقب باهتمام موقف فينيسيوس، وترغب في ضمه خلال الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الانجليزية أن نادي ريال مدريد قد يفكر في بيع فينيسيوس جونيور خلال الفترة القادمة من اجل استغلال أمواله في دعم الفريق بصفقات جديدة.





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- بوتشيتينو يرفض خلافة زيدان في ريال مدريد

أفادت تقاررير صحفية إنجليزية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي رفض تدريب نادي ريال مدريد الإسباني هذا الموسم، خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان المدرب الحالي للفريق.

وأشارت صحيفة صن الإنجليزية أن إدارة نادي ريال مدريد طرحت فكرة إعطاء بوتشيتينو بعض الأموال من أجل إبرام صفقات في يناير المقبل، إستعداداً لرحيل زيدان في أي وقت من الموسم الحالي.

وأضافت صن أن بوتشيتينيو يطمح للتدريب مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، حيث يأمل في تدريب إحدى قطبي مدينة مانشستر خلال الموسم المقبل اليونايتد أو السيتي.





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- ديشامب يكشف موقف كريم بنزيما النهائي من الإنضمام للمنتخب الفرنسي

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن موقفه النهائي من إنضمام كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى صفوف منتخب بلاده من جديد.

وأوضح مدرب المنتخب الفرنسي، أنه متمسك بقرار تجميد مشاركة مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما تماماً مثلما حدث منذ عدة سنوات، بالرغم من نجاحه الكبير على الصعيد الفني لنادي ريال مدريد في الفترة الماضية.

وكان ديشامب قد استبعد كريم بنزيما بداية من الفترة التي سبقت منافسات يورو 2016، بعدما تورط اللاعب في مؤامرة مزعومة للابتزاز مع أحد زملائه بالمنتخب، حيث تعرض اللاعب للإتهام حينها بابتزازه زميله السابق ماتيو فالبوينا.

وصرح ديشان لصحيفة "لوموند" الفرنسية: "ليس لدي ما أتحدث به بشأن بنزيما، بالنسبة لي هذا لم يعد هذا موضوعاً، فالقرار صادر عن محكمة النقض وأنا لست مختصا بالحديث عن مثل هذه المواضيع".





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- هل ينجح اليونايتد في خطف جوهرة سالزبورج النمساوي؟

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لخطف خدمات إيرلينج هالاند، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية تألق كبير من جانب هالاند رفقة فريقه يالزبورج سواء على مستوى بطولة الدوري النمساوي أو خلال مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، كان أخرها المشاركة أمام ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وخطف هالاند أنظار جميع أندية العالم بإداءه القوي، الأمر الذي جعله مطلبا من جميع الاندية التي تسعى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ، حيث تسعى العديد من الاندية لتعزيز خدماتها خلاله.

وعلق سولشاير على مستوى اللاعب قائلاً: "أحببت هالاند، نبحث عن لاعبين جيدين طوال الوقت، أتمنى ضمه في الميركاتو المقبل، ولست بحاجة إلى التحدث كثيراً عنه، لكننا كفريق واحد دائماً نبحث عن لاعبين يمكن أن يكملوا الآخرين الذين نملكهم، سنرى ما سينتهي إليه الأمر".





أخبار ريال مدريد





- ريال مدريد يجهز 105 مليون يورو لخطف نجم الدوري الإيطالي

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقوة لتدعيم صفوفه بصفقة قوية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط نادي لاتسيو في الشتاء القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ميلينكوفيتش في يناير القادم جاءت بناءا على طلب من زين الدين زيدان مدرب الفريق لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

وكشفت الشبكة أن نادي ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ مالي ضخم لضم سيرجي ميلينكوفيتش في الشتاء قد يصل إلى 105 مليون يورو.





- رايولا يوضح موقف بوجبا من البقاء في مانشستر يونايتد

حسم مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي الدولي ولاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف موكله في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، والتي تبدأ بعد أيام قليلة.

وكشف رايولا عن رغبة بوجبا في البقاء مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، نافياً الرحيل عن الفريق.

وقال رايولا لصحيفة تيليجراف البريطانية: " بوجبا يريد أن يكون سعيداً وناجحاً، ويعمل دائماً من أجل حصد الألقاب".

وتابع: " يسعى بوجبا للنجاح مع مانشستر يونايتد والتتويج بالألقاب، نعم هناك إهتمام من ريال مدريد، لكن مانشستر لا يريد تركه، يجب أن أكون واضحاً مع اللاعب".

وأضاف: " نعم يريد ريال مدريد ضم بوجبا، لكن اليونايتد يرفضون ذلك، لسوء الحظ بوجبا فرنسي مثل زين الدين زيدان، أحد اهم صناع الكرة الفرنسية".





- سولشاير يقضي على أحلام زيدان في بوجبا بتصريح صادم

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، أن لاعب وسط الفريق، الفرنسي بول بوغبا، لن يغادر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من العام المقبل.

وقال سولشاير في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه أمام واتفورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن بوغبا سيلعب مع الفريق في العام الجديد 2020

وكانت أخبار وتقارير صحافية ربطت بوغبا بالرحيل عن الفريق، بعد غيابه شهرين ونصف عن الفريق بسبب إصابة تعرض لها في الكاحل.

وأضاف سولشاير: "لن يتم بيعه في يناير (كانون الثاني) المقبل، هو يتدرب لكن ليس مع الفريق لوقت طويل، هو بدأ التدريب وهذه خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا".



