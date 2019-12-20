محمد حماقي يعلن مفاجأة لجمهوره



وأشار "ريهاب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه سيعمل على تقديم عمل مشترك مع حماقي، معلقا: "سترون شيئا ساحر، وهذا ربما يكون سرا"، ليرد الفنان محمد حماقي، "بنجهز لعمل جديد مع بعض".



ومن ناحيته وجه "حماقي"، التحية إلى الإعلامي عمرو أديب على جهده في تغطية الأحداث وأمانته في النقل، متمنيا للجمهور سنة جديدة سعيدة.



قال الدي جى العالمي ريهاب، إن فعاليات "الميدل بيست" تعد أكبر مهرجان موسيقي، وكل تفاصيله رائعة، مشيرًا إلى أنه من اللطيف أن يُدمج العالم سويا، لا فتا إلى أنه قدم عرضا موسيقيا مع الفنان محمد حماقي، معقبا: "نقوم بشيىء جديد معا".