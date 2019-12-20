Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد حماقي يعلن مفاجأة لجمهوره

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:50 م
Advertisements
محمد حماقي
محمد حماقي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدي جى العالمي ريهاب، إن فعاليات "الميدل بيست" تعد أكبر مهرجان موسيقي، وكل تفاصيله رائعة، مشيرًا إلى أنه من اللطيف أن يُدمج العالم سويا، لا فتا إلى أنه قدم عرضا موسيقيا مع الفنان محمد حماقي، معقبا: "نقوم بشيىء جديد معا".

وأشار "ريهاب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه سيعمل على تقديم عمل مشترك مع حماقي، معلقا: "سترون شيئا ساحر، وهذا ربما يكون سرا"، ليرد الفنان محمد حماقي، "بنجهز لعمل جديد مع بعض".

ومن ناحيته وجه "حماقي"، التحية إلى الإعلامي عمرو أديب على جهده في تغطية الأحداث وأمانته في النقل، متمنيا للجمهور سنة جديدة سعيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن ميدل بيست مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ ساعتين

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

منذ أقل من ساعتين

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نشرة أخبار برشلونة اليوم: معاقبة البرسا بسبب الكلاسيكو واعتراف مثير من فالفيردي وصدمة كبري بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

موضوعات متعلقة

الزمالك يسبب صدمة لـ عمرو أديب: "على طول أوف" (فيديو)

حماقي لـ "تركي آل الشيخ": هلبس البندانة وطالعلك على الميدل بيست.. والمستشار: مستنيك تولعها (فيديو)

شاهد.. حماقي يشعل حفل الميدل بيست بموسم الرياض

بعد حضوره حفل "الميدل بيست".. أمير كرارة يؤدي مناسك العمرة

تعرف على مفاجآت حفل عمرو دياب في ميدل بيست!

من الميدل بيست.. عمرو أديب: "لازم تلبس البندانة" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:49 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status