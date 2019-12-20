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هواوي تعلن فوز منصتها HMS بأعلى شهادة بريطانية في معاير الأمن الإلكتروني

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:45 م
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جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
احمد الشيخ
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أعلنت هواوي عن فوز منصتهاHuawei Mobile Services (HMS) في 19 نوفمبـر الماضي بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution” ، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لحماية البيانات الأوروبية - European Data Protection 2019 في بروكسل، بلجيكا.

تعتمد منصة Huawei Mobile Services (HMS) دائماً على تقنيات الأمان الرائدة في القطاع مع التركيز على حماية الخصوصية باعتبارها ركيزة أساسية في تصميم المنتجات. كما تحرص على توفير خدمات رقمية آمنة وممتعة من خلال منتجاتها الذكية والمطورة داخل الشركة بما في ذلك Huawei Cloud ومساعد هواوي الشخصيHuawei Hi Assistant ومتجر Huawei App Store وHuawei Wallet وتطبيق Huawei Skytone وHuawei Video و Huawei Musicو Huawei ReadingوHuawei Theme and Life Services.

ويعكس هذا الإنجاز الكبير الذي حققته منصة Huawei Mobile Services (HMS) على مستوى القطاع لما يقدمه من قدرات عالمية متقدمة في مجال حماية البيانات الشخصية ومراقبة أمن المعلومات. وتُقدم هواوي من خلال منصتها Huawei Mobile Services (HMS) تجربة رقمية غنية لمستخدميها تشمل سيناريوهات متنوعة، بما في ذلك المنازل الذكية والرياضة والصحة والمكاتب المتنقلة والسفر الذكي والترفيه. وبالإضافة إلى تقديم خدمات ممتازة لعملائها، وتلتزم منصة Huawei Mobile Services (HMS) بشكل دائم بقيمها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الخصوصية باعتبارها من الحقوق الجوهرية للمستخدمين وفقاً لفلسفته القائمة بشكل رئيسي على حماية الخصوصية.





وحصلت منصة Huawei Mobile Services (HMS) على مجموعة متتالية من شهادات الأمان ويتجسد ذلك في شهادة معيار ISO/IEC27001 وشهادة معيار الأمان CSA Star عام 2015 وشهادة معيار الخصوصيةISO /IEC 27018 في أكتوبر 2019. وهذه المرة أصبحت هواوي من أوائل مزودي الخدمات السحابية الحائزين على معيار ISO/IEC 27701: 2019 مما يؤكد المكانة الرائدة والمتميزة التي حققتها منصة Huawei Mobile Services (HMS) والتقدير الذي حظت به من المنظمات الدولية الموثوقة بفضل أدائها المتميز في مجال حماية خصوصية المستخدم.

وبفضل التحسينات المستمرة في التصميم والبحث والتطوير والتشغيل والصيانة وغيرها، طوّرت منصة Huawei Mobile Services (HMS) نظاماً قوياً ومتطوراً لحماية المعلومات الشخصية وحقق مستويات رائدة عالمياً في مجال إدارة الخصوصية والشفافية والامتثال لقوانين حماية المعلومات الشخصية. وبعد الحصول على شهادة معيار ISO/IEC 27701، ستواصل اتباع معايير إدارية وتقنية صارمة لتنفيذها بكفاءة عالية.

وضمن اهتمامات القطاع المشتركة أن ISO/IEC رقم 2019:27701 قد يصبح المعيار الفعلي المطبق في الشركات في مجال حماية البيانات الشخصية، ويمكن استخدامه لإثبات الامتثال للوائح الخصوصية العالمية بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR).

والجدير بالذكر، أن هذا الشهادات المُقدمة من المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution” توفر للشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى مجموعة متكاملة من سبل معالجة البيانات الشخصية وإطار عمل لإدارة معلومات الخصوصية من أبعاد وجوانب متعددة بما في ذلك حوكمة الشركات والامتثال للقوانين ومواصفات العمليات وتقنية المعلومات والإشراف والتدقيق. وتعتبر هذه الشهادة الأكثر موثوقية في العالم ودقة وتشدداً والأكثر إقبالاً واستخداماً لإدارة معلومات الخصوصية حتى الآن.

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